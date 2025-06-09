شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فى الجيزة فور ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، وطرق الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات وبدء إجازة نهاية العام الدراسي.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية في محافظة الجيزة هذا العام 200,020 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 705 لجان على مستوى الإدارات التعليمية، وذلك في الفترة من السبت 31 مايو إلى الأربعاء 4 يونيو 2025.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2025 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التعليم

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية السبت 31 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والأحد 1 يونيو امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

وأدى الطلاب الإثنين 2 يونيو امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 3 يونيو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 4 يونيو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، برقم الجلوس، فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا….https://www.gizaedu.net/

نتائج الشهادة الإعدادية 2025 بالمدارس بعد اعتمادها

أو من خلال المدرسة، علمًا بأنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب في كشوف واضحة داخل المدارس عقب اعتمادها.

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانيين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث أن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.