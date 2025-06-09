شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: سفينة مادلين فى طريقها إلى ميناء أشدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة كان العبرية، الاثنين، أن سفينة "مادلين" ما زالت في طريقها إلى ميناء أشدود بعد السيطرة عليها من جيش الاحتلال الإسرائيلى، ولا تتوافر معلومات عن موعد وصولها، ويقدر أن الأمر سيستغرق ساعات لبطء عملية الإبحار، بحسب ما نقلته في خبر عاجل قبل قليل.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قال إن الاعتداء الإسرائيلي السافر على السفينة مادلين واختطاف من على متنها من نشطاء أحرار من فنانين عالميين وأعضاء في برلمانات وشخصيات إنسانية اعتبارية ما هو إلا عمل قرصنة منظم يعكس طبيعة حكومة الاحتلال اليمينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، عن فتوح قوله - في بيان - "إن اعتراض "مادلين" في عرض البحر ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة جماعية، يعد إرهاب دولة منظما وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

وأكد فتوح أن هذا الاعتداء الإجرامي على سفينة كانت مهمتها إيصال المساعدات الرمزية الإنسانية وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، بلطجة وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، مشددا على أن الحصار المستمر يؤدي يوميا إلى كارثة إنسانية حقيقية، حيث يقتل عشرات الأطفال والشيوخ ويعمق من معاناة أكثر من مليوني إنسان محاصرين في القطاع منذ سنوات طويلة.



