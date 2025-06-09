شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يزور الموظف المعتدى عليه أثناء تنفيذا قرار إزالة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة، زيارة إلى طلعت شوقى، الموظف الذى تم التعدى عليه أثناء تنفيذ قرار إزالة في محافظة سوهاج، حيث زار الوزير الموظف المعتدى عليه داخل مستشفى الكوامل الجامعى يرافقه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج ، ومدير مستشفى سوهاج الجامعى .

واطمأن الوزير على صحة المصاب طلعت شوقى مسؤل حماية الأراضى بقرية ونينة الشرقية حيث قال إنه أثناء تنفيذ قرار إزالة لمنزل إحدى السيدات قام نجلبها بالتعدى عليه بالضرب مما أحدث اصابته.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج ألقت القبض على أحد المواطنين خلال تنفيذ إزالات لإحدى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية "ونينة" التابعة لمركز سوهاج، بعد اعتدائه على مسئول حماية الأراضى بالجمعية الزراعية وإصابته، وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وتبين أنه أثناء تنفيذ إحدى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضى بالجمعية الزراعية وإصابته، وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أى محاولة للتعدى على موظفى الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام.



الموظف المصاب



زيارة الوزير للموظف المصاب