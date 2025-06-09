شكرا لقرائتكم خبر عن "أرصاد السعودية": موسم حج 2025 الأخير فى فصل الصيف ولن يعود إلا بعد 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حسين بن محمد القحطاني، أن موسم حج هذا العام يُعد الأخير الذي يتزامن مع فصل الصيف، ولن يعود الحج إلى الصيف بعد نحو 25 عامًا؛ موضحًا أن المواسم الثمانية المقبلة ستقع في فصل الربيع، تليها ثمانية مواسم في الشتاء، ثم تتجه نحو الخريف.

وأوضح القحطاني أن هذا التغير يأتي نتيجة الدورة الزمنية للتقويم القمري، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالًا خلال السنوات القادمة.

وشهد موسم الحج ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة فى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، حيث سجلت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس الأحد، ثاني أيام التشريق، درجات حرارة مرتفعة بلغت ذروتها في مشعر عرفات عند 46 درجة مئوية، فيما سجلت كل من منى ومزدلفة ومكة المكرمة 45 درجة، بينما بلغت في المدينة المنورة 44 درجة مئوية، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.

وبالنسبة لبقية مناطق المملكة، فقد شهدت عدة مدن موجة حر لافتة، حيث بلغت درجات الحرارة في الأحساء والدمام والعلا وبريدة ووادي الدواسر ورفحاء وشرورة نحو 43 درجة مئوية، في حين سجلت الرياض 42 درجة، وبلغت في بيشة والدوادمي 41 درجة.

ويتابع المركز الوطني للأرصاد رصد الأوضاع الجوية بشكل دقيق، ويواصل تنبيهاته للجهات المختصة والحجاج لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الذروة، حفاظًا على سلامتهم أثناء أداء المناسك.

ووسط جموع الحجاج المتدفقة في مشعر منى، وتحت شمس تلامس حرارتها 45 درجة مئوية، اختار الكشافة أن يحملوا الماء، لتلطيف الأجواء، ورش الرذاذ البارد على وجوه ورؤوس الحجاج الذين أرهقتهم حرارة الصيف، كانت كل رشة ماء كأنها دعوة بالرحمة، وكل ابتسامة منهم بلسماً يُخفف عن الحجاج مشقة الطريق ولهيب الشمس.