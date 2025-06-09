شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الإثنين فى مطروح مائل للحرارة واستقرار حالة البحر.. حار على سيوة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، اليوم الإثنين 9-6-2025، طقسا مائلا للحرارة نهاراً معتدل ليلاً، مع أجواء غائمة جزئياَ واعتدال مسطح البحر ونشاط الرياح، في حين تشهد واحة سيوة طقس حار نهاراً معتدل ليلا.

وتسجل درجات الحرارة العظمى اليوم في المناطق الساحلية 28 درجة والصغرى 19 مئوية، وفي واحة سيوة العظمى 37 درجة والصغرى 19 مئوية، وتُقدر سرعة الرياح الشمالية الغربية بـ 28 كيلومتر في الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 و 1.75 متر.



يذكر أن محافظة مطروح والساحل الشمالي، تتميز بطقس معتدل أغلب فترات فصل الصيف، خاصة المناطق الساحلية، وتكون درجات الحرارة فيها أقل من محافظات القاهرة والدلتا بحوالي 6 درجات مئوية، وحوالي 10 درجات أقل من محافظات جنوب الصعيد، في حين تتشابه درجات الحرارة في واحة سيوة خلال فصل مع درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، وتتميز بالطقس الجاف.