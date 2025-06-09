شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأنشطة الرياضية بالجامعات.. 103 آلاف طالب بمبادرة 100 يوم رياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • انطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية في 9 جامعات مصرية بمشاركة 3250 طالبًا وطالبة

• منتخب الجامعات المصري يحصد 11 ميدالية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف بكولومبيا

• الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفوز بـ48 ميدالية ذهبية و27 فضية و8 برونزية في بطولة إفريقيا للجامعات

• ذهبية لطالبات مصر في الكرة الطائرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية بالمغرب

• الاتحاد الرياضي للجامعات يستعد للمشاركة في دورة ألعاب الجامعات العالمية بألمانيا يوليو 2025

• مصر تفوز بتنظيم بطولة العالم للجامعات في السباحة بالزعانف بشرم الشيخ 2026

• مصر تفوز بتنظيم البطولة الإفريقية للجامعات في يوليو/أغسطس 2026 بالقاهرة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد شهدت تطورًا كبيرًا في العام المالي (2024 -2025)، بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز الأنشطة الرياضية، ونشر الوعي بأهميتها داخل الجامعات والمعاهد؛ لدورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين شخصياتهم المتكاملة، وأضاف أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب الرياضية وإطلاق الطاقات الإبداعية للطلاب، داعيًا كافة الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية.

وأشار الوزير إلى بدء الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد دورة الشهيد الرفاعي) رقم (52) بمشاركة (75) جامعة (حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية) بتنظيم أول افتتاح لدوري الجامعات، بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، وشملت الدورة إقامة (5) بطولات دوري ألعاب جماعية (كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم، الكرة الطائرة، خماسي القدم)، وإقامة (27) بطولة فردية، منها بطولة التايكوندو بمشاركة (38) جامعة، بإجمالي (270) مشاركًا، وبطولة السباحة بمشاركة (39) جامعة، بإجمالي (283) مشاركًا، وبطولة ألعاب القوى بمشاركة (48) جامعة، وبإجمالي (550) مشاركًا، وبطولة الكروس فيت بمشاركة (22) جامعة، بإجمالي (151) مشاركًا، وبطولة الكونغ فو بمشاركة (37) جامعة، وبإجمالي (165) مشاركًا، وبطولة التنس بمشاركة (31) جامعة، وبإجمالي (138) مشاركًا وبطولة الكاراتيه بمشاركة (35) جامعة، وبإجمالي (312) مشاركًا وبطولة الملاكمة بمشاركة (37) جامعة، وبإجمالي (167) مشاركًا، بإجمالى (9037) طالبًا وطالبة، منهم (6175) بنسبة (68 %) طلاب، و(2862) بنسبة (32%) طالبات من منتخبات الجامعات التى تم اختيارهم بعد التصفيات الداخلية، وتم الاستعداد لدوري الجامعات رقم (52) للعام الجامعى (2024 – 2025) بتشجيع تنفيذ الدوري الداخلي للجامعات بإجمالي (233165) طالب، منهم (151557) طالب بنسبة (65%)، و(81608) طالبة بنسبة (35%).

وأكد د.أيمن عاشور أنه تم إطلاق مبادرة "(100) يوم رياضة" تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وشهدت المبادرة مشاركة (41) جامعة وتنظيم (512) فعالية خلال (8) أشهر، وبلغ إجمالي المشاركين (103485) طالبًا، منهم (58929) طالبًا بنسبة (57%)، و(44556) طالبة بنسبة (43%)، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى إعداد شباب قادرين على المساهمة في التنمية الشاملة، وبناء مستقبل الوطن، من خلال تعزيز النشاط البدني والوقاية من الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى تعزيز القيم السامية لدى الطلاب.

ومن جانبه، أكد د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، أن مبادرة "(100) يوم رياضة" شهدت العديد من الفعاليات خلال العام المالي (2024 -2025) منها افتتاح المؤتمر الأول لطلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، بمشاركة (700) طالب وطالبة، وتنظيم مهرجان رياضي بجامعة طنطا بمشاركة (3500) طالب وطالبة، الذي تضمن افتتاح دوري الجامعات المصرية للرياضات الإلكترونية وعروضًا رياضية متنوعة، كما نظمت جامعة أسوان مهرجانًا رياضيًّا بقوارب التجديف والكياك بمشاركة (1000) طالب وطالبة، ونظمت جامعة بنها عددًا من الفعاليات الرياضية المتنوعة شملت (كرة القدم، الطائرة، السلة، اليد، ودوري الصفوف الدراسية والدورة التنشيطية للطالبات في خماسي كرة القدم) بمشاركة (1500) طالب وطالبة، كما أقامت جامعة أسيوط عددًا من الفعاليات الرياضية بمشاركة (2000) طالب وطالبة، ونظمت جامعة المنيا فعاليات متنوعة بمشاركة (3000) طالب وطالبة وقيادي، فضلاً عن إقامة المؤتمر الأول لقادة الرياضة الجامعية بالجامعات المصرية، بمشاركة (37) جامعة و(60) مشاركًا من مديري العموم والرياضة بالجامعات بالمدينة الشبابية بالإسكندرية؛ لمناقشة جميع جوانب منظومة الرياضة الجامعية.

كما أكد د.أحمد كامل أن الاتحاد الرياضي للجامعات وقع عددًا من البروتوكولات مع عدة جامعات مصرية؛ بهدف تنفيذ فعاليات وأنشطة مبادرة "(100) يوم رياضة"، حيث شمل ذلك بروتوكول تعاون مع جامعة بنها، ومحافظة وجامعة أسوان، وبروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية؛ لتكون الراعي للفعاليات والندوات الإلكترونية التى ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات، فضلا عن إعادة إحياء دوري القطاعات لكليات الجامعات بعد توقف (10) سنوات، بمشاركة (38) جامعة في (8) قطاعات بمشاركة طلابية واسعة، وبلغ عدد المشاركين بدوري القطاعات (4563) طالبًا وطالبة منهم (3058) طالبًا بنسبة (67%)، و (1505) طالبة بنسبة (33%).

كما تم تنظيم دوري الجامعات المصرية الأول للرياضات الإلكترونية في (9) جامعات (القاهرة، عين شمس، حلوان، طنطا، المنوفية، 6 أكتوبر، مصر الدولية، الألمانية، والجامعات الأوروبية في مصر)، بمشاركة (3250) طالبًا وطالبة، وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز فريق جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، وفوز فريق جامعة حلوان بالمركز الثاني، وفريق الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالمركز الثالث، وتم استحداث منافسات فى الأنشطة الترويحية على هامش البطولات المنظمة بالجامعات المصرية بمشاركة (3500) طالب وطالبة من المشاركين بدوري الجامعات.

ومن جهة أخرى نظم المركز الدولى لفنون وعلوم الرياضة التابع للاتحاد الرياضي المصري للجامعات (7) دورات تدريبية فى مجالات (التسويق الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية، وتغذية الرياضيين) وحاضر فيها خبراء وأساتذة متخصصون، بمشاركة (175) مشاركًا ما بين طلاب وطالبات، وخريجى الجامعات، ومديرى الرياضة بها.

وعلى الصعيد الدولي شاركت مصر في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بكولومبيا، وأحرز المنتخب المصري (11) ميدالية، بواقع ذهبيتين، و(4) فضيات، و(5) برونزيات، وحصلت مصر على المركز الرابع في جدول ميداليات البطولة، وفي بطولة العالم للجامعات في الخماسي الحديث التي أُقيمت في ليتوانيا أغسطس 2024، وتصدر منتخب مصر جدول الميداليات برصيد (5) ميداليات، منها (3) ميداليات ذهبية، وفضية، وبرونزية، وقد تفوق المنتخب المصري بفارق كبير عن باقي الدول، واكتسحت البعثة المصرية بطولة الألعاب الإفريقية للجامعات، التي أقيمت في لاجوس بنيجيريا سبتمبر 2024، بمشاركة (68) جامعة إفريقية، حيث فازت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الأول في الترتيب العام للبطولة، كما نجحت الجامعة الأمريكية في الفوز بـ (48) ميدالية ذهبية، و (27) ميدالية فضية، و (8) ميداليات برونزية، وذلك بعد مشاركتها في عدة مسابقات رياضية (الجودو، السباحة، التايكوندو، الكاراتيه، الريشة الطائرة، الشطرنج، تنس الطاولة، والتنس الأرضي)، كما شارك الاتحاد الرياضي للجامعات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية أكتوبر 2024 في دبي.

كما حقق منتخب مصر للجامعات نتائج مميزة في الدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية بأغادير بالمغرب أكتوبر2024، حيث فاز بالميدالية الذهبية، والمركز الأول في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية على مستوى الطالبات، وحصل على الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم الشاطئية على مستوى الطلبة، وحقق المركز الرابع في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية للطلبة، كما شاركت مصر ممثلة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية في مصر ببطولة العالم التاسعة للجامعات التي أُقيمت في إيطاليا نوفمبر 2024، كما شارك منتخب الجامعة الأمريكية بمصر في نهائيات كأس العالم للجامعات لكرة السلة (3×3) التي أُقيمت في الصين، بعد أن تم ترشيحه من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بناءً على نتائجه المتميزة في البطولة الإفريقية.

كما أطلق الاتحاد الرياضي للجامعات برنامج "سفراء الاتحاد الرياضي للجامعات"، الذي يعد مبادرة رائدة لتعزيز الرياضة الجامعية إيمانًا بأهميتها، ويهدف البرنامج إلى إنشاء شبكة من الطلاب النشيطين الذين يمثلون الاتحاد في جامعاتهم ومعاهدهم؛ لتعزيز ثقافة الرياضة الجامعية ونشرها بين الطلاب، وتم إقامة ورشة عمل لطلاب مرشحين لتمثيل مصر في برنامج سفراء الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وهو برنامج تنافسي يتيح للطلاب الموهوبين من جميع أنحاء العالم فرصة التدريب لمدة عام كامل، والتفاعل مع شباب من مختلف الثقافات، كما يوفر لهم الفرصة لإعداد وقيادة خطة تنفيذية تهدف إلى تعزيز الرياضة الجامعية على المستويات المحلية والدولية.

ونظم الاتحاد الرياضي للجامعات اليوم الإفريقي للجامعات المصرية بالمشاركة مع الجامعات الكندية بمصر والجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية بمشاركة (7) دول إفريقية، بالتزامن مع احتفالات الجامعات الكندية بمصر باليوم العالمى للطلاب بالجامعة بمشاركة أكثر من (300) طالب وطالبة من جنسيات مختلفة .

كما شارك الاتحاد الرياضي للجامعات فى سويسرا بممثل عن الاتحاد وممثل آخر عن الاتحاد المصري للغوص والانقاذ لمناقشة الخطة التنفيذية لبطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف التى تنظمها مصر أبريل 2026، كما يشارك الاتحاد الرياضي للجامعات للمشاركة فى الدورة التدريبية الدولية لإدارة الأحداث الرياضية بدولة الصين يونيو 2025 بمشاركة منسق عام الأنشطة التنافسية والمبادرات ممثلا عن الوزارة والاتحاد الرياضي للجامعات؛ لصقل الخبرات الإدارية والفنية للاتحاد الرياضي، وتبادل الخبرات.

ويستعد الاتحاد الرياضي للجامعات للمشاركة فى دورة ألعاب الجامعات العالمية بدولة ألمانيا يوليو 2025 التى تعد بمثابة دورة أولمبية جامعية تضم عددًا كبيرًا من دول العالم وأبطال العالم فى جميع الألعاب الرياضية، وتشارك مصر بـ(5) ألعاب [الجمباز، الريشة الطائرة، التايكوندو، ألعاب القوى، كرة السلة ( 3 × 3) ] بوفد يصل إلى 40 فردًا، كما ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات مؤتمر اللجان الرياضية لطلاب الاتحادات الطلابية بالجامعات أغسطس القادم؛ لتدريب وتأهيل الطلاب من اللجان الرياضية على التنظيم والإعداد للأحداث الرياضية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، وينظم الاتحاد الرياضي للجامعات الأنشطة الصيفية للمتميزين رياضيًّا بواقع 4 أفواج، يضم الفوج الأول مديري الأنشطة الرياضية بالجامعات؛ لمناقشة السياسات والأطر العامة وإيجابيات وسلبيات ومقترحات العام المنقضي، يليه فوجان للطلاب وفوج للطالبات، تتم بينهم منافسات رياضية وترويحية، وورش عمل وندوات تثقيفية بمعسكر جامعة طنطا ببلطيم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025.

ومن جانبه، أشار د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى فوز مصر بتنظيم بطولة العالم للجامعات في السباحة بالزعانف تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية أبريل 2026 بمدينة شرم الشيخ، وقد قام وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي بزيارة تفقدية للبنية التحتية، والمنشآت الرياضية اللازمة لاستضافة هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الرياضي للجامعات فاز باختيار الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمصر في تنظيم البطولة الإفريقية للجامعات يوليو / أغسطس 2026 بالقاهرة.

وأكد د.عادل عبدالغفار استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضية الجامعية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تؤكد أهمية نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتوسيع مشاركة الجامعات في مختلف الألعاب الرياضية الوطنية؛ بهدف إمداد الرياضة المصرية بالأبطال والموهوبين الذين سيكونون قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الدولية.