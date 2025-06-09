شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف السادس الابتدائي .. طرق الحصول على درجاتك برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

زادت معدلات البحث على محرك "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية عن كيفية الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد انتهاء أعمال امتحانات صفوف النقل وبدء إجازة نهاية العام الدراسي.

تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وطرق الحصول عليها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية ومراجعتها واعتمادها.

وتعلن المديرية نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، للاستعلام عنها بالرقم القومي للطالب أو رقم الجلوس، وفي كشوف واضحة داخل المدارس، وذلك فور انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات واعتمادها.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.