شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف 2025 رسميًا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف 2025 رسميًا في مصر، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، الذي تشهده معظم الأنحاء خلال هذه الفترة.

وفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، بدأ فصل الربيع الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدة 92 يوم و17 ساعة و35 دقيقة، بينما يبدأ فصل الصيف السبت 21 يونيو ويستمر 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة.

أما فصل الخريف فيبدأ الإثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، ليبدأ فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

ووفقًا للحسابات الفلكية يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام 21 يونيو 2025، حيث تشرق الشمس فى ذلك اليوم من أقصى الشمال الشرقى وظلال الأشياء عند الظهر ستكون الأقصر خلال السنة، فالشمس فى الانقلاب الصيفى تأخذ أقصى قوس مسار ظاهرى نحو الشمال وهى أعلى شمس ارتفاعًا كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، وستكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وستغرب فى أقصى الشمال الغربي.

ويحدث الانقلاب الصيفى عندما تصل الشمس ظاهريا إلى أقصى نقطة شمال السماء بالتزامن مع وصول الكرة الأرضية إلى نقطة فى مدارها حيث يكون القطب الشمالى عند أقصى ميل له (حوالى 23.5 درجة) نحو الشمس، مما ينتج عنه أطول نهار (أطول فترة لساعات ضوء الشمس) وأقصر ليل فى السنة التقويمية، حيث يتلقى النصف الشمالى من كوكبنا ضوء الشمس فى أقصى زاوية مباشرة فى العام، حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة شمال خط الاستواء فى حين يحدث العكس فى النصف الجنوبى من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

ووقت الانقلاب الصيفى لا يحدث فى نفس التاريخ كل عام فهو يعتمد على وقت وصول الشمس إلى أقصى نقطة نحو الشمال من خط الاستواء السماوى والذى يتراوح فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية من 20 إلى 22 يونيو، إضافة بسبب الاختلاف بين نظام التقويم، الذى عادةً ما يكون 365 يومًا، والسنة المدارية (المدة التى تستغرقها الأرض للدوران حول الشمس مرة واحدة)، والتى تبلغ حوالى 365.242199 يومًا، وللتعويض عن جزء الأيام المفقود، يضيف التقويم يومًا كبيسًا تقريبًا كل 4 سنوات، مما يجعل تاريخ الصيف يقفز للخلف، ومع ذلك يتغير التاريخ أيضًا بسبب تأثيرات أخرى، مثل سحب الجاذبية من القمر والكواكب، وكذلك التذبذب الطفيف فى دوران الأرض.