شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد تعليمات مهمة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالإثنين، 09 يونيو 2025 09:34 ص
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات هامة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا للامتحانات والتى تبدأ الأسبوع المقبل كالتالى:
- بالنسبة للجان التي لا يوجد بها نظام جديد ونظام قديم يوجد داخل صندوق الامتحان لونين مختلفين لكراتين الامتحان لكل نظام من النظامين الجديد والقديم إلا في المواد المشتركة وهي ( اللغة العربية - التربية الدينية - التربية الوطنية - التاريخ - الجغرافيا - الفيزياء - الكيمياء )
- يحق لرئيس اللجنة قبول اعتذار أي من المنتدبين بعد الرجوع للجنة الإدارة المختصة وذلك من خلال عضو لجنة الإدارة المتواجد بلجنة السير
- لا يسمح لأي طالب بآداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس
- يتم تسكين طلاب النظام القديم بلجان السير داخل لجان فرعية مستقلة بطلاب النظام القديم فقط بدون اشتراك طلاب النظام الجديد معهم
- يتم تظريف أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم بأظرف منفصلة عن أظرف النظام الجديد
- التنبيه مشددا على الملاحظين بعدم التوقيع بصحة بيانات الطالب على أوراق الامتحان إلا بعد التأكد من قيام الطالب بكتابة بياناته بخط يده ومراجعتها من قبل الملاحظين
-التنبيه مشددا على مراقبي الأدوار والملاحظين وأعضاء الكنترول بعدم كتابة أي بيانات للطلاب على أوراق الامتحان حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية
- التنبيه مشددا على مراقبي الأدوار والملاحظين وأعضاء الكنترول بعدم كتابة أي بيانات للطلاب على أوراق الامتحان حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية
- التنبيه مشددا على تدبيس ورقتي إجابة البابل شيت والمقالي في المكان المخصص لذلك
- المواد المشتركة بين النظام الجديد والنظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي :
( اللغة العربية - الكيمياء - الفيزياء - التاريخ - الجغرافيا)
- المواد المشتركة بين النظام الجديد والنظام القديم ولا تضاف درجاتها للمجموع هي :
( التربية الدينية - التربية الوطنية )
- المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع :
( اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء )
- المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع : اللغة الأجنبية الثانية
- المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع :
(اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية.
- المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء )
- لابد من تسليم السادة (المراقب الأول - المراقبين - مراقب الكنترول.
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