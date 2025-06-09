شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد تعليمات مهمة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات هامة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا للامتحانات والتى تبدأ الأسبوع المقبل كالتالى:

- بالنسبة للجان التي لا يوجد بها نظام جديد ونظام قديم يوجد داخل صندوق الامتحان لونين مختلفين لكراتين الامتحان لكل نظام من النظامين الجديد والقديم إلا في المواد المشتركة وهي ( اللغة العربية - التربية الدينية - التربية الوطنية - التاريخ - الجغرافيا - الفيزياء - الكيمياء )

- يحق لرئيس اللجنة قبول اعتذار أي من المنتدبين بعد الرجوع للجنة الإدارة المختصة وذلك من خلال عضو لجنة الإدارة المتواجد بلجنة السير

- لا يسمح لأي طالب بآداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس

- يتم تسكين طلاب النظام القديم بلجان السير داخل لجان فرعية مستقلة بطلاب النظام القديم فقط بدون اشتراك طلاب النظام الجديد معهم

- يتم تظريف أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم بأظرف منفصلة عن أظرف النظام الجديد

- التنبيه مشددا على الملاحظين بعدم التوقيع بصحة بيانات الطالب على أوراق الامتحان إلا بعد التأكد من قيام الطالب بكتابة بياناته بخط يده ومراجعتها من قبل الملاحظين

-التنبيه مشددا على مراقبي الأدوار والملاحظين وأعضاء الكنترول بعدم كتابة أي بيانات للطلاب على أوراق الامتحان حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية

- التنبيه مشددا على مراقبي الأدوار والملاحظين وأعضاء الكنترول بعدم كتابة أي بيانات للطلاب على أوراق الامتحان حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية

- التنبيه مشددا على تدبيس ورقتي إجابة البابل شيت والمقالي في المكان المخصص لذلك

- المواد المشتركة بين النظام الجديد والنظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي :

( اللغة العربية - الكيمياء - الفيزياء - التاريخ - الجغرافيا)

- المواد المشتركة بين النظام الجديد والنظام القديم ولا تضاف درجاتها للمجموع هي :

( التربية الدينية - التربية الوطنية )

- المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع :

( اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء )

- المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع : اللغة الأجنبية الثانية

- المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع :

(اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية.

- المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء )

- لابد من تسليم السادة (المراقب الأول - المراقبين - مراقب الكنترول.