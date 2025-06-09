شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب بالمصارف والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس مراد غالى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك .

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التى قامت بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع .

كما استعرض التقرير مجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة على إمتداد أيام الأجازة من خلال المرور الدورى على المحطات لمتابعة الحالة الفنية للوحدات والتشغيل وحالة المناسيب وانتظام الورادي .

واستعرض التقرير نتائج مرور رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء على محطات ادكو صرف وحلق الجمل و زرقون والبصيلى وبرسيق بمحافظة البحيرة للوقوف على جاهزية المحطات وإنتظام الورادى والحفاظ على المناسيب التصميمية أمام المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة .

ووجه سويلم بإستمرار التنسيق بين مسئولى مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ومتابعة المناسيب بـ المصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية .

