شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام التشريق.. الحجاج غير المتعجلين يكملون رمي الجمرات والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد إيماني مهيب يسوده الخشوع والنظام، أكمل حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، في ثالث أيام التشريق، إيذانًا باقتراب ختام مناسك الحج لهذا العام، حيث تحل السكينة في قلوب الحجاج وقد أدوا هذا النسك الجليل بطمأنينة ودعاء متواصل

وكان الحجاج قد باتوا ليلتهم الماضية في منى التزامًا بالسنة النبوية، ليبدؤوا مع ساعات الصباح برمي الجمرات بدءًا من الصغرى فالوسطى ثم الكبرى، وسط تنظيم دقيق وجهود مكثفة من الجهات المختصة لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة التي فضّلت التريث وإتمام أيام التشريق الثلاثة كاملة

وانتشرت فرق الإرشاد والتوعية في محيط الجمرات لتوجيه الحجاج ومساعدتهم على أداء الرمي بسهولة، في حين تواصلت الخدمات الصحية والأمنية دون انقطاع لتأمين كافة الاحتياجات، في مشهد يعكس حجم الاستعداد والتنظيم الذي شهده موسم الحج

ورغم التعب الجسدي، كان واضحًا على وجوه الحجاج الرضا والسكينة، وقد رفعوا أكفّهم بالدعاء عند كل جمرة، مستشعرين عظمة هذا الشعور بالتحرر من الذنوب ومغفرة الله، إذ يُعدّ الرمي من الشعائر التي ترمز إلى الطاعة والتجرد من الخطايا

وبعد إتمام الرمي، يبدأ الحجاج بالاستعداد لمغادرة منى، متجهين إلى مكة لأداء طواف الوداع، وقد اختُتمت رحلة الحج في قلوبهم بخشوع لا يُنسى ورضا لا يُوصف