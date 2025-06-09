شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل توطن تصنيع المترو وتتعاقد على 189 عربة لصالح مترو الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة الإسكندرية مشروع المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية، وتم توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة لصالح مشروع مترو الإسكندرية، الذي يجرى حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى منه بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم تصنيع الوحدات بمصنع نيرك، وذلك ضمن خطط وزارة النقل لتوطين عدة صناعات لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة والاعتماد على التصنيع المحلى والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، والمترو والقطارات بكل أنواعها، من بين الصناعات التى تعمل الوزارة على توطين صناعتها فى مصر.



وتتعاون وزارة النقل مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، من خلال الشراكة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق، حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالى "320 عربة" لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وجارى إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد.