شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي باتت على الأبواب، يبحث أولياء الأمور والطلاب عن جدول الامتحانات، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى والحصول على رقم الجلوس واللجنة الامتحانية التى سيؤدى فيها الامتحانات التى تنطلق 15 يونيو 2025، حيث يمكن الحصول على رقم الجلوس من خلال الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، وتمت طباعتها وفق نماذج امتحانية 4 متفقة فى أسئلتها ومختلفة فى ترتيب توزيع الأسئلة على هذه النماذج، حيث راعت اللجان الفنية التى أعدت الأسئلة أن تكون جزئيات الاختبار من المنهج الدراسى لطلبة الصف الثالث الثانوى العام وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة للطلاب البسيطة والمتوسطة والعليا وفق مواصفة الامتحان.

