شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية 2025/2026: تنفيذ أعمال الحماية لساحل مدينة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تهدف خطة وزارة الموارد المائية والري إلى تعزيز التنمية الزراعية ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية في مصر من خلال عدة محاور رئيسية، وذلك وفقا لما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026.

وفيما يلى نستعرض أبرز الجهود:

1. تنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها:

تأهيل وتبطين الترع: التوسع في مشروعات تأهيل وتبطين الترع بطول 7000 كم.

التحول إلى الرى الحقلي الحديث: التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي الحديث.

إنشاء وتطوير محطات الرفع: إنشاء وتطوير محطات الرفع لضمان وصول المياه.

استيعاب مياه السيول: إنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول والاستفادة منها.

2. تحسين البنية التحتية للري والصرف:

تحسين أعمال الري: استكمال إنشاء قناطر وروابط جديدة لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد.

إنشاء وتجديد المنشآت الصناعية: إنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومنشأة صناعية (أفمام، كباري، حجوزات).

إنشاء سدود وبحيرات لاستيعاب السيول: إنشاء 85 سداً وبحيرة صناعية وخزانًا أرضيًا لاستيعاب مياه السيول.

تأهيل مصارف رئيسية: إعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر، بلبيس، القليوبية، بحر البقر، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية عليها لاستيعاب تصرفات محطات الصرف الصحي المعالج.

تطوير مفيض توشكى: استكمال تطوير مفيض توشكى.

إنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية: إنشاء ترعة بطول 57 كم ضمن مشروع توشكى بأسوان لتغذية منطقة توماس وعافية.

شبكات الصرف الزراعي المغطى: تدعيم الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى)، وإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى في زمام 60 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي.

الأعمال الصناعية على المصارف: إنشاء وإحلال نحو 35 من الأعمال الصناعية على المصارف (كباري، سحارات).

3. معالجة وحماية الموارد المائية:

معالجة الإطماء ببحيرة ناصر: القيام بأعمال معالجة الإطماء في بحيرة ناصر.

تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

تنفيذ أعمال الحماية لساحل مدينة الإسكندرية.

وتهدف هذه الإجراءات المتكاملة إلى تحقيق استغلال أمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الفاقد، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وحماية البنية التحتية والمناطق الساحلية في مصر.