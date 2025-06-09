شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من (8:4 صباحًا) قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 29 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.