شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الرسل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، صوم الرسل، أحد أقدم وأهم الأصوام، والذي يجسد روح الخدمة والالتزام الروحي، ويُعد هذا الصوم، استمرارًا لتقليد رسخه آباء الكنيسة الأوائل، متبعين نهج السيد المسيح الذي استهل خدمته بالصوم والصلاة، مستندًا إلى الوعد الكتابي: "وتكونون لي شهودًا" (أعمال 1:8).

وفي هذا السياق، أكد القس مقار ليشع، كاهن كنيسة العذراء بالقصيرين، أهمية هذا الصوم في الحياة الكنسية، مشيرًا إلى أنه أقدم صوم عرفته الكنيسة القبطية منذ نشأتها، حيث صامه الآباء الرسل كبداية لخدمتهم، كما أشار إليه السيد المسيح بقوله: "ولكن حينما يُرفع عنهم العريس، فحينئذ يصومون".

وأوضح القس مقار في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن صوم الرسل هو صوم خاص بالخدمة والكنيسة، لافتًا إلى أن يسوع نفسه بدأ خدمته على الأرض بالصوم أربعين يومًا، كذلك فإن الآباء الرسل صاموا قبل بدء رحلاتهم التبشيرية، وهو ما يظهر في سفر أعمال الرسل: "وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتُهما إليه..." (أع 13: 2-4).

وأشار القس مقار إلى أن هناك أنواعًا مختلفة من الأصوام في الكنيسة، منها أصوام التوبة مثل صوم أهل نينوى، وأصوام الاستعداد للنعمة كالأصوام التي تسبق الأسرار المقدسة، ولكن يتميز صوم الرسل بأنه صوم من أجل الخدمة والكنيسة، قائلًا: "نصوم لكي نخدم ونحن في حالة روحية، نصوم شاعرين بضعفنا، منتظرين تدخل الله في العمل والخدمة".