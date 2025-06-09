شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب بداية الصيف.. تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أيام معدودة باتت تفصلنا عن بداية فصل الصيف رسمياً والإنقلاب الصيفي، وذلك بعد أن حدث الإعتدال الربيعى وبدأ فصل الربيع رسمياً يوم الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدة 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2025 ، كما يلى :



فصل الربيع

بدأ الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدى 92 يوم و 17 ساعة و 35 دقيقة.

فصل الصيف

يبدأ السبت 21 يونيو ويستمر 92 يوما و39 ساعة و 37 دقيقة .



فصل الخريف

يبدأ الإثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الشتاء

يبدأ الأحد 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوما و 23 ساعة و 41 دقيقة .

ويتبقي أقل من أسبوعين عن بداية فصل الصيف رسمياً والانقلاب الصيفي، وذلك بعد أن حدث الإعتدال الربيعى وبدأ فصل الربيع رسمياً يوم الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدة 92 يوما و 17 ساعة و 35 دقيقة .

بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجياً نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تعامدت أشعتها تماماً على خط الاستواء حول يوم 20 من شهر مارس الاعتدال الربيعى.