شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الدراسة العام المقبل.. 14 كلية بجامعة القاهرة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد صبحى الإثنين، 09 يونيو 2025 07:00 ص

تبدأ الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، بداية من العام الجامعى 2025 /2026 ، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 245، بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة القاهرة الأهلية) ومقرها بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - كلية الطب البيطري - كلية العلوم - كلية الأعمال - كلية السياسة والاقتصاد - كلية الإعلام - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية القانون).



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