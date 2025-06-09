شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلان النتيجة لطلبة ثالثة إعدادى.. تعرف على المجموع الكلى للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية في إعلانها للطلاب في النصف الثانى من يونيو الجارى، أوضحت المديريات أن مجموع الترم الثانى للصف الثالث الإعدادى 140 درجة فقط، موضحة أنه يتم جمع درجات الطالب في الترم الأول والثانى ويحسب درجته في العام الدراسى بالكامل.

وأوضحت أن تنسيق الالتحاق بالثانوى العام والفنى يتم تحديده وفق شرائح المجاميع والمجمع التكرارى لدرجات الطلاب، موضحة أن الالتحاق بالثانوى العام يتم تحديده وفق الدرجات والمقاعد المتاحة في كل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية، مؤكدة على أن درجات القبول بتنسيق الثانوى العام يختلف من مديرية لأخرى أو محافظة لأخرى حيث إن بعض المديريات يصل تنسيق الثانوى العام فيها إلى 205 درجات وبعضها يصل إلى 250 درجة و220 درجة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية انطلقت 31 مايو 2025 وانتهت 4 يونيو الجارى.