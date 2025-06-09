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74% من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق

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  • 74% من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق 1/2
  • 74% من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق.

وأيد 74% من القراء الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق، بينما عارض  26% من القراء موضوع الاستطلاع.


 


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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