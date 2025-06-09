شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تصحيح كراسات امتحان الترم الثانى للشهادة الإعدادية بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل لجان الإدارة وكنترولات الشهادة الإعدادية تقدير وتصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلبة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، حيث تعمل الكنترولات على تقدير الدرجات بداية منذ انطلاق الامتحانات 31 مايو الماضى، وتوقفت بسبب إجازة العيد ثم يتم استئناف التصحيح استعدادا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسى الثانى 2025، سوف يتم بعد انتهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات وتجميعها بشكل كامل، موضحة أنه يتم البدء في إعلان نتيجة الترم الثانى بداية من 15 يونيو 2025، وتعلن النتائج على مستوى كل محافظة بعد اعتمادها رسميا من المحافظ.

وعقدت المديريات التعليمية امتحانات الشهادة الإعدادية وفق نظام الترمين حيث يوزع المجموع الكلى على الفصلين الدراسيين، كما أن درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول والثاني تؤهله لتنسيق المرحلة الثانوية والمدارس الفنية بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي بإجمالي 280 درجة للعام الدراسي بأكمله.