شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: اعتقال طاقم "مادلين" وقوات الاحتلال تسحب السفينة إلى ميناء أسدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن الإعلام الإسرائيلي أعلن اعتقال طاقم السفينة مادلين، وأن قوات الاحتلال تسحب الآن السفينة إلى ميناء أسدود.

وكانت قوارب سريعة يعتقد أنها تابعة لقوات الاحتلال اقتربت من السفينة مادلين، وطالبت نشطاء السفينة برفع أيديهم استعدادا لاعتقالهم.

وألقت مسيرات تابعة للدولة العبرية مادة بيضاء مجهولة الهوية، قبل اقتراب قوارب سريعة من السفينة، وسط شكوك باقتحام قوات الاحتلال السفينة واعتقال نشطائها.