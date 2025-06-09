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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9-6-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9-6-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب - محمود راغب

الإثنين، 09 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 9 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08  ص . 
موعد صلاة الظهر 12:54 ص .
 موعد صلاة العصر 30: 4 م . 
موعد صلاة المغرب 7:55 م . 
موعد صلاة العشاء  9:27 م .

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص . 
موعد صلاة الظهر 12:59 م . 
موعد صلاة العصر 4:37 م . 
موعد صلاة المغرب 8:03 م . 
موعد صلاة العشاء 9:37 م .      

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:01 ص .
 موعد صلاة الظهر 12:50 م . 
موعد صلاة العصر 4:27 م . 
موعد صلاة المغرب 7:53 م . 
موعد صلاة العشاء 9:25  م .   

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05 ص . 
وقت صلاة الظهر 12:42 م . 
موعد صلاة  العصر 4:12 م . 
وقت صلاة المغرب 7:39 م . 
وقت صلاة العشاء 9:07 م .

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21  ص . 
موعد صلاة الظهر 12:48 م . 
موعد صلاة العصر 11: 4 م . 
موعد صلاة المغرب 7:39 م . 
موعد صلاة العشاء 9:03 م .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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