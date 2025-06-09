شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9-6-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - محمود راغب الإثنين، 09 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 9 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:08 ص .

موعد صلاة الظهر 12:54 ص .

موعد صلاة العصر 30: 4 م .

موعد صلاة المغرب 7:55 م .

موعد صلاة العشاء 9:27 م . مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:07 ص .

موعد صلاة الظهر 12:59 م .

موعد صلاة العصر 4:37 م .

موعد صلاة المغرب 8:03 م .

موعد صلاة العشاء 9:37 م . مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:01 ص .

موعد صلاة الظهر 12:50 م .

موعد صلاة العصر 4:27 م .

موعد صلاة المغرب 7:53 م .

موعد صلاة العشاء 9:25 م . مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:05 ص .

وقت صلاة الظهر 12:42 م .

موعد صلاة العصر 4:12 م .

وقت صلاة المغرب 7:39 م .

وقت صلاة العشاء 9:07 م . مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:21 ص .

موعد صلاة الظهر 12:48 م .

موعد صلاة العصر 11: 4 م .

موعد صلاة المغرب 7:39 م .

موعد صلاة العشاء 9:03 م .

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