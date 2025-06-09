شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: توفير 1.5 مليار يورو لتمويل امتداد الخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 11:00 م

أكدت وزارة النقل، أنه تم توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتي شبين القناطر بالقليوبية، بتمويل يقدر بنحو 1,5 مليار يورو، ويجرى العمل على تنفيذ المشروع في مسار قطار سكة حديد 23 يوليو/شبين القناطر، واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث.

تفاصيل المشروع:

سيتم تمويل مشروع مد الخط الأول للمترو لمدينة شبين القناطر من خلال منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ الإسبانية.

تم توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشاري الاسباني TYPSA لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المبدئية للمشروع بطول 19 كم من المرج الجديدة حتى شبين القناطر بالقليوبية.

يضم المشروع 14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار، والمشروع يشمل تعديلات بميدان المرج لمرور المترو دون تقاطعات.