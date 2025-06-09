شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 100 ألف جنيه ومعاش استثنائي لأسرة السائق شهيد الشهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف 100 ألف جنيه لزوجة وأولاد البطل بشكل عاجل، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لرصد معاش استثنائى لأسرة البطل تقديرا لتضحيته.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بصرف مكافأة لأسرة البطل خالد محمد شوقى، الذى وافته المنية اليوم؛ متأثرًا بإصابته، بعد أن قدم نموذجاً للبطولة والتضحية، حين افتدى بروحه المواطنين، فى حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين فى منطقة العاشر من رمضان.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى بخالص العزاء وعميق المواساة، إلى أسرة البطل، مؤكدة أن ما قدمه البطل والتضحية بنفسه يعد نموذجا للبطولة، وجنب وقوع الكثير من الضحايا والدمار، وحافظ على العديد من الأرواح والممتلكات.