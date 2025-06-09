شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء الامتحان بأيام.. رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتى تنطلق 15 يونيو الجارى، يعيد ”الخليج 365” نشر رابط الحصول على رقم الجلوس الخاص بالطلاب ومقار اللجان الامتحانية، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى والتأكد من رقم الجلوس أو الحصول عليه قبل بدء الاختبارات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على أن رقم الجلوس مهم لكل الطلاب ويجب كتابته بشكل صحيح داخل كراسة الإجابة..اضغط هنا

وأعلنت الوزارة أن الامتحانات تنطلق بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025، وأوضحت أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.