شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن محطات الأتوبيس الترددي "BRT" بطول 35 كم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت وزارة النقل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسكندرية الزراعى بطول 35 كم، وفى النقاط التالية اهم المعلومات عن المشروع.

أولا:-

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 113 كم ويشمل عدد 48 محطة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى عدد 14 محطة والتى تشمل المسافة من اسكندرية الزراعى حتى أكاديمية الشرطة وجارى العمل فى المرحلة الثانية بعدد 21 محطة فى المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل فى محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك فى المسافة من اسكندرية الزراعى حتى إسكندرية الصحراوى بعد نهو التوسعة بتلك المسافة.

ثانيا:-

المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددى BRT التى يبلغ طولها 35 كم والممتدة من محطة أكاديمية الشرطه وحتى محطة تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسكندرية الزراعى والتى تم بدء التشغيل التجريبى لها بجمهور الركاب تشتمل على عدد 14 محطه كالتالي:-

1. محطة اسكندرية الزراعى وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة طريق مصر اسكندرية الزراعى والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري

٢. محطة العقيد احمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القرى التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعهم

٣. محطة شبرا بنها وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة المتجه إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار

٤. محطة بهتيم وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبرى مشاه

و تخدم المحطة منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وكذلك شارع نادى اسكو وتوابعهم من القرى والعزب

٥. محطة مسطرد وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مسطرد وترعة الاسماعلية وطريق الاسماعلية الزراعى وطريق بلبيس والمتجهين إلى الاميرية والمطرية

٦. محطة الخصوص وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها

٧. محطة المرج وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة وتتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج

٨. محطة القلج وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه

و تخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهم

٩. محطة مؤسسة الزكاة وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس وتوابعهم من القرى والعزب

١٠. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة شارع ال100 كما تخدم منطقة الحرفيين وتوابعهم

١١. محطة السلام وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام وكذلك مدينة النهضة واستاد السلام

١٢. محطة عدلى منصور ( وهى محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور والقادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الاسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائى الخفيف LRT

١٣. محطة طريق السويس وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق القاهرة/السويس والقادمين من مدينة نصر والماظة والمتجهين إلى التجمع الأول والعاصمة الإدراية

١٤. محطة اكاديمية الشرطة

وهى محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبرى مشاه

و تخدم المحطة منطقة الزهراء مدينة نصر والتجمع الأول واكاديمية الشرطة

ثالثا :-

مشروع الأتوبيس الترددى BRT سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه فى مختلف المشروعات التى تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعى صديقة للبيئة وسيساهم فى تيسير حركة تنقل المواطنين فى إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائرى وسيساهم هذا المشروع فى تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعى من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وان هذه الاتوبيسات ستقدم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التى سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

رابعا:-

سيساهم المشروع فى ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائرى مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلى منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد.

خامسا :-

يعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التى ستساهم فى ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول فى محطتى الزهراء - المرج ) و(مترو الخط الثالث فى محطتى عدلى منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائى الخفيف LRT فى محطة عدلى منصور)

سادسا :-

كافة اتوبيسات المشروع اتوبيسات كهربائية تم انتاجها محليا فى مصر وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات فى مصر ومنها صناعة الاتوبيسات وعدم استيراد أى اتوبيسات من الخارج وذلك فى إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.