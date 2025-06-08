"القاهرة الإخبارية": إصابة جندي إسرائيلي بجروح حرجة فى اشتباكات حي الشجاعية

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القاهرة - سامية سيد - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن حادثًا أمنيًا وقع في حي الشجاعية بقطاع غزة، أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، وسط اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري حسن، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت إصابة الجندي، بينما كشفت مصادر فلسطينية أن مروحيات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي خلال الاشتباكات، تأتي هذه الحادثة بعد أيام من مقتل أربعة جنود إسرائيليين في كمين بمدينة خان يونس.

وأشارت إلى أن الأيام الحالية تشهد ضغطًا شديدًا على الجيش الإسرائيلي، خاصة في مواجهة الكمائن التي تتعرض لها قواته البرية في قطاع غزة، وأفادت إحصائيات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال بأن عدد الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية في السابع من أكتوبر تجاوز 600 جنديًا.

وأضافت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بمقتل ثمانية جنود خلال الـ48 ساعة الماضية نتيجة المعارك العنيفة مع فصائل المقاومة، مشيرة إلى أن الجيش يحقق حاليًا في تفجير مبانٍ كان يستخدمها المقاومون كتكتيك دفاعي، حيث تفاجأ بوجود عبوة ناسفة لم تُكتشف مسبقًا أدت لانفجار المبنى وانهياره على الجنود، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة آخرين.

وأوضحت المراسلة أن الحادث الأمني في حي الشجاعية تميز بتبادل إطلاق نار مكثف بالقرب من نقطة مواجهة مباشرة بين المقاومين الإسرائيليين، وأظهرت مقاطع فيديو مروحيات عسكرية تنقل جثث ومصابين إلى مستشفيات داخل الأراضي المحتلة، خصوصًا في بئر السبع ومشفى سوروكا، نظرًا لقربها من قطاع غزة.