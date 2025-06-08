شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح بالغة إثر تعرضه للقنص في حي الشجاعية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير عبرية إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر تعرضه للقنص في حي الشجاعية شرقي غزة.

ويأتي ذلك في إطار قصف مدفعي إسرائيلي تزامنا مع إطلاق قنابل دخان على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي سياق آخر، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن نظام الرعاية الصحية في غزة يوشك على الانهيار التام، وشددت على ضرورة الحفاظ على ما تبقى من مرافق الرعاية الصحية وتعزيز قدراتها، لتفادي خسائر في الأرواح، موضحة أن "أغلب المصابين في الحوادث الأخيرة في غزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات"