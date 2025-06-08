شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنشر رخصة قيادة السنوار وبطاقة هويته الشخصية ورقمه العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي صور من المتعلقات الشخصية لقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس محمد السنوار بعد استهدافه في منطقة خانيونس قبل عدة أسابيع، وتبرز الصورة رخصة القيادة الخاصة بمحمد السنوار الذي تولى قيادة القسام بعد استشهاد شقيقه الأكبر يحيى السنوار.

وأبرزت الهوية الشخصية لمحمد السنوار رقم 900916743 أنه من مواليد مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عام 1975، بالإضافة لبطاقته العسكرية التي توضح رقمه العسكري وهو 333333.



أوراق السنوار

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، مقطع فيديو يبرز انتشال جيش الاحتلال الإسرائيلي لقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي رسميًا، التعرف على جثمان محمد السنوار، موضحا أن جثة الشقيق الأصغر ليحيى السنوار محمد، في قبضة إسرائيل وأن عملية التعرف على جثمانه اكتملت.



رخصة السنوار

وقال موقع "يديعوت أحرونوت "الإخباري الإسرائيلي، إنه "تم التعرف رسميًا وبشكل مؤكد على جثة قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد السنوار، الذي اغتيل في هجوم في خان يونس قبل نحو شهر".

وكانت رفاته من بين عدة رفات انتُشلت من أنقاض نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس خلال عملية عسكرية خاصة.

ونقل الموقع الإخباري الإسرائيلي، عن الجيش الإسرائيلي قوله، إنه عُثر على بنية تحتية تحت الأرض، بالإضافة إلى اكتشافات أخرى مهمة "من بينها مراكز قيادة، ومخابئ أسلحة، ومواد استخباراتية إضافية".