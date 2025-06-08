شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن رسميًا انتشال جثمان محمد السنوار في غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، مقطع فيديو يبرز انتشال جيش الاحتلال الإسرائيلي لقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة خانيونس جنوب القطاع.



وأكد الجيش الإسرائيلي رسميًا التعرف على جثمان محمد السنوار، موضحا أن جثة الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، محمد، في قبضة إسرائيل وأن عملية التعرف على جثمانه اكتملت.

وقال موقع "يديعوت أحرونوت " الإخباري الإسرائيلي إنه "تم التعرف رسميًا وبشكل مؤكد على جثة قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد السنوار، الذي اغتيل في هجوم في خان يونس قبل نحو شهر".

وكانت رفاته من بين عدة رفات انتُشلت من أنقاض نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس خلال عملية عسكرية خاصة.

ونقل الموقع الإخباري الإسرائيلي عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه عُثر على بنية تحتية تحت الأرض، بالإضافة إلى اكتشافات أخرى مهمة "من بينها مراكز قيادة، ومخابئ أسلحة، ومواد استخباراتية إضافية".