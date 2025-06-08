شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد محمد الدرة: مصر تضحى من أجل القضية وشكرا للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة رسائل خاصة لـ"إكسترا نيوز" فى فيديو حصرى للقناة من داخل قطاع غزة.

وقال جمال الدرة: "أكثر من 80 شخصا استشهدوا من عائلتى فى الحرب على غزة، والأوضاع فى غزة كارثية للغاية، حصار ظالم على القطاع ودمار شامل، وبيوت مدمرة أسفلها جثث، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلى كل المجازر وأبشعها فى حق أبناء شعبى الفلسطينى".

وأكد جمال الدرة أن الاحتلال ضرب البنية التحتية فى القطاع ودمر المستشفيات وأخرجها عن الخدمة كما دمر آبار المياه، وقتل الصحفيين وهو أكبر نازى فى التاريخ، كما منع عنا الشراب والطعام حتى الآن، وقد مر علينا شهرين دون إدخال الطعام إلى القطاع".

وتوجه جمال الدرة بالشكر إلى الشعب المصرى، مؤكدا أن هذا الشعب داعم للقضية الفلسطينية عبر التاريخ، ومصر هى أم القضية الفلسطينية، وهى قضية مصر الأولى، ومصر ضحت من أجل فلسطين ومازالت تضحى، وأوقفت العدوان عدة مرات عن شعبنا فى غزة والضفة الغربية".

تابع جمال الدرة: "الموقف المصرى داعم لقضيتنا الفلسطينية ومساند لها عبر التاريخ، كما نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقفه الداعم لشعبنا وقضيتنا، خاصة عندما طالب هذا الاحتلال بتهجير أبناء شعبنا، فكان أول رئيسا وزعيما رفض ذلك وطالب بإقامة دولة فلسطينية، وكانت مصر الدولة الأولى التى أدخلت المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، ومصر أمنا كلنا وبدونها لن يكون هناك أمة".