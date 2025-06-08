شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 23 مستشفى خرج من الخدمة فى غزة نتيجة اعتداءات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خليل الدقران، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال مازال مستمرا فى الهجمة الشرسة والممنهجة ضد المنظومة الصحية فى قطاع غزة، وكل يوم يقوم باستهداف القطاع الصحى حيث أخرج 23 مستشفى عن الخدمة الصحية، كمنها 11 مستشفى حكومى.

وأضاف خليل الدقران، خلال مداخلة من غزة بقناة إكسترا نيوز، أنه لم يبق فى قطاع غزة من المستشفيات الحكومية تعمل سوى 5 مستشفيات منها فقط 3 مستشفيات تستقبل الإصابات والمرضى وهى تعمل بشكل جزئى فى ظروف صعبة وسيئة.

وأكد خليل الدقران أن الاحتلال الإسرائيلى يمنع إدخال الوقود إلى المستشفيات فى قطاع غزة، ولم يبقى من الوقود إلا ما يكفى لمدة 48 ساعة، وهذا يشكل خطر كبير على المستشفيات فى غزة وهى مهددة بالتوقف، وإذا استمر الاحتلال فى إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود ستتوقف باقى المستشفيات.