شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على فتوى من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدمُ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منذ إنشائه خدمةً هاتفيةً؛ للاستفتاء وذلك عن طريق الاتصال برقمٍ يسهل على طالب الفتوى استخدامه سواءٌ أكان المتصل من داخل مصر أم من خارجها، ويتحدث المستفتي مباشرةً مع أحد أعضاء الفتوى بقسم الفتاوى الهاتفية بالمركز: فالاتصال من داخل مصر من رقم: (19906). والاتصال من خارج مصر من رقم: (0020219906).

شرح كيفية اتصال طالب الفتوى:

الخطوة الأولى: طلب الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من داخل مصر وهو رقم: (19906)، أو من خارج مصر وهو رقم: (0020219906).

الخطوة الثانية: إن سؤال طالب الفتوى في فقه العبادات، كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج......الخ، يضغط على الرقم (1).

وإن كان سؤال طالب الفتوى في فقه المعاملات، كالبيع والإجارة، والوكالة، والمعاملات البنكية يضغط على الرقم (2).

وإن كان سؤال طالب الفتوى في فقه الأسرة والزواج والطلاق، والخلع والعدة....الخ، يضغط على الرقم (3).

وإن كان سؤال طالب الفتوى في الأسئلة الفكرية والأديان يضغط على رقم (4).

بعد ذلك يقوم عضو الفتوى بقسم الفتاوى الهاتفية بالمركز بالرد علي المتصل مباشرةً والإجابة على فتواه.

كما يوجد بالمركز قسم خاص بفتاوى النساء للرد على فتاوى المرأة المسلمة خصوصًا، والمرأة عمومًا.

فإذا أرادت المرأة الاستفسار عن فتوى عليها الاتصال برقم المركز المذكور سابقًا، ثم الضغط، أو اختيار رقم (6)، بعد ذلك تقوم المفتية بقسم فتاوى النساء بالمركز بالرد علي المتصلة مباشرةً والإجابة على فتواها.