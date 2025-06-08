شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الإنجيلية تحتضن الحوار المصري الألماني بحضور رفيع المستوى لتعزيز الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية جولة الحوار المصري الألماني، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 13 يونيو 2025، في القاهرة.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الحوار المجتمعي والديني والتبادل الفكري بين البلدين لدعم قيم التفاهم المشترك وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

ويشهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من الجانبين المصري والألماني، حيث يفتتح فعالياته الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

ويشارك في اللقاء نخبة من قادة الفكر في المجتمع المصري من قيادات دينية وأكاديميين وإعلاميين وقيادات تنفيذية وسياسية بارزة، في حوار مفتوح يعكس أهمية التنوع والتعايش وتعزيز التعاون بين المجتمعات.