شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة رعوية بكنائس مصر فى المحافظات.. رسامة شمامسة وكهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت كنائس مصر من الأنشطة الرعوية خلال الفترة الحالية، حيث تم رسامة عدد من الشمامسة والكهنة.

وصلى أمس، الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، القداس الإلهي الخاص بشمامسة الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية)، بحضور لفيف من كهنة الإيبارشية، والمرتلين، والشمامسة.

وعقب صلاة الصلح، قام نيافته بترقية 12 من مرتلى كنائس الإيبارشية إلى رتبة الإيبوذياكون (مساعد شماس)، وهم:

١. المرتل أمير مراد – باسم يسطس

٢. المرتل بيتر فايز – باسم غريغوريوس

٣. المرتل مينا سعداوي – باسم مينا

٤. المرتل مينا ميلاد – باسم بيجول

٥. المرتل أشرف صبحي – باسم ميخائيل

٦. المرتل مينا إلياس – باسم ميصائيل

٧. المرتل أبانوب رمسيس – باسم إيلاريون

٨. المرتل وسيم يعقوب – باسم أنطونيوس

٩. المرتل عادل سمير – باسم رافائيل

١٠. المرتل فادي فادي أشرف – باسم جرجس

١١. المرتل غبريال سمير – باسم أثناسيوس

١٢. المرتل حربي منير – باسم باخوميوس

وبعد صلاة القداس الإلهي، ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان:

“هؤُلاَءِ كُلُّهُمْ كَانُوا يُواظِبُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الصَّلاَةِ وَالطِّلْبَةِ.” (أع ١: ١٤)

جدير بالذكر أن الأنبا ميخائيل قد أعلن عن بدء الاجتماع العام يوم السبت الأخير من كل شهر،والقداس الإلهي العام يوم الأحد الذي يليه، والتسبحة الشهرية يوم الاثنين الأخير من كل شهر.

وصلى الأنبا فام أسقف شرق المنيا القداس الإلهي، صباح أمس، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل (مقر المطرانية) وشاركه نيافة الأنبا رويس الأسقف العام لشرق آسيا، وعدد من الآباء الكهنة، وسام نيافتهما عقب صلاة الصلح الشماس مينا سيد كاهنًا جديدًا باسم القس رويس، والشماس چورچ ناشد كاهنًا جديدًا باسم القس أثناسيوس.

ومن المقرر أن يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السريان بوادي النطرون.

وصلى الأنبا دانيال مطران المعادي، يوم الأحد قبل الماضي (الخامس والعشرين من مايو الماضي)، القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي، وعقب صلاة الصلح سام نيافته الخادم أشرف سمير شماسًا في رتبة دياكون (شماس كامل)، باسم الدياكون يوئيل، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من شعب الكنيسة.