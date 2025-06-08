شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيش: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع يعكس الالتزام بالمعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر فى مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو الوفد المصرى المشارك فى فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية فى جنيف خلال الدورة 113، إن استمرار خروج مصر من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية للعام الرابع على التوالى تعكس مدى اهتمام الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة بتطبيق المعايير اللازمة من أجل خلق بيئة عمل متوازنة.

وقال النائب خالد عيش فى تصريحات صحفية : اهتمام الدولة بخروج قانون جديد للعمل ساهم فى تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفى ووضع آليات جديدة من شأنها حماية حقوق العامل، وكذلك الاهتمام بتحريك الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر بما يساهم فى تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للعمال ويساعد على زيادة الإنتاج، مشيرا الى أن خروج مصر من قائمة الملاحظات أنما تجعلنا أمام مسؤولية كبيرة تدفعنا بأستمرار للعمل على تعزيز قدرات العمال ودعمهم خلف خطوط الإنتاج لتحقيق الخطة التى وضعتها الدولة لزيادة الصادرات.



وأضاف، نعمل عبر مسارات متعددة لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم الكاملة بداية من التشريعات المطلوبة لضمان حقوقهم وصولا الى منحهم تدريبات تثقيفية تؤهلهم للعمل النقابى والتعرف من خلال تلك الدورات على حقوقهم وواجباتهم، لافتا إلى أهمية تلك الخطوة والتى يمكن البناء عليها عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل توفير العمالة المدربة وبيئة العمل المناسبة.