أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الإثنين.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..لجنة استرداد أراضى الدولة تسترد 42 ألف فدان و1.1 مليون متر مربع
استعرضت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية تقارير الأداء الشهرية لملف تقنين أراضى الدولة، والتى أكدت تحرير نحو 97 ألف عقد تقنين حتى الآن، فيما تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لاستكمال الحالات المتبقية.
أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وذلك بإحدى الشركات العاملة بمجال الكهرباء والطاقة بمرتبات شهرية تصل إلى 13 ألف جنيه.
شهدت منطقة الحفائر الأثرية فى معابد الكرنك، لثانى مرة خلال العام الجارى الكشف عن أقدم مدينة ومستوطنة تعود لعصر الدولة الوسطي، حيث أسفرت أعمال الحفر والتنقيب عن كشف مدينة متكاملة فى أقصى الركن الجنوبى الشرقى بالمعبد والتى تعود لفترة الدولة الوسطى 2050 قبل الميلاد- 1710 قبل الميلاد وظل العمل بها لأكثر من 1000 عام مضى.
قال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أتقدم بالشكر للكيانات السياحية لنجاح الموسم السياحى المنقضى والذى يمتد حتى شهر مايو، حيث تم تحقيق معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال للأفواج السياحية من مختلف جنسيات ودول العالم بالفنادق العائمة والثابتة، وهو ما لم يتحقق منذ 20 عاماً وجاء ذلك نتيجة للتكاتف والتعاون المثمر والبناء بين الجميع من غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين وكافة الجهات المعاونة.
يكمل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، وذلك في ثانى أيام التشريق، ويبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر مِنى بعد الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.مصر توافق على تعديلات اتفاقية العمل البحري 2006 فى مؤتمر العمل الدولي بجنيف
أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موافقة الوفد المصرى المشارك فى الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف، على التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، مؤكدا التزام مصر الكامل بدعم حقوق البحارة وحمايتهم في ضوء التطورات العالمية في قطاع النقل البحري.
لفظ خالد محمد شوقى، سائق واقعة إنقاذ محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان انفاسة الأخيرة منذ قليل داخل مستشفي أهل مصر، متأثرا بإصابته بحروق بالغة جراء الحريق الذي نشب فى سيارة تحمل مواد بترولية، ومن المقرر نقله جثمانه إلى مسقط رأسه بالدقهلية، استعدادا لتشيع الجثمان ودفنه بقريته.
أفادت مصادر طبية فلسطينية في خبر عاجل، بسقوط 4 شهداء و70 مصابا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات غربي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.طقس غد الإثنين 9 يونيو 2025 شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 42 درجة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الإثنين 9 يونيو 2025 على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.
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