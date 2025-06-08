أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

يكمل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، وذلك في ثانى أيام التشريق، ويبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر مِنى بعد الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موافقة الوفد المصرى المشارك فى الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف، على التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، مؤكدا التزام مصر الكامل بدعم حقوق البحارة وحمايتهم في ضوء التطورات العالمية في قطاع النقل البحري.

لفظ خالد محمد شوقى، سائق واقعة إنقاذ محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان انفاسة الأخيرة منذ قليل داخل مستشفي أهل مصر، متأثرا بإصابته بحروق بالغة جراء الحريق الذي نشب فى سيارة تحمل مواد بترولية، ومن المقرر نقله جثمانه إلى مسقط رأسه بالدقهلية، استعدادا لتشيع الجثمان ودفنه بقريته.

أفادت مصادر طبية فلسطينية في خبر عاجل، بسقوط 4 شهداء و70 مصابا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات غربي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل. طقس غد الإثنين 9 يونيو 2025 شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 42 درجة أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الإثنين 9 يونيو 2025 على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر. طقس غد الإثنين 9 يونيو 2025 شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 42 درجة 4 شهداء و70 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات برفح الفلسطينية

مصر توافق على تعديلات اتفاقية العمل البحري 2006 فى مؤتمر العمل الدولي بجنيفوفاة سائق شاحنة البنزين بالعاشر من رمضان داخل المستشفي متأثرا بإصابته