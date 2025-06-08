شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تنظم يوما ترفيهيا بدور التربية فى الجيزة بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي يوماً ترفيهيا للأبناء بدور التربية بمحافظة الجيزة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وشهد اليوم الترفيهي تنظيم العديد من الفقرات الفنية والألعاب الرياضية الترفيهية للأبناء من أجل إدخال الفرحة والبهجة والسعادة في نفوس الأبناء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وتشهد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية عدداً من الاحتفالات وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.