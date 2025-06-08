شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر بماسورتى مياه فى شارع ترسا بالجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة إصلاح كسر بماسورتي مياه رئيسيتين في شارع ترسا، وذلك بالتنسيق بين حي الطالبية وشركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أنه جرى إصلاح الكسرين، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة، وشفط المياه، ورفع المخلفات الناتجة عن الكسر، وإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية، مع تسهيل حركة المرور لضمان عدم التأثير على المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأحياء والمرافق خلال إجازة عيد الأضحى، للتعامل الفوري مع أي طوارئ وضمان تقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي الجهاز التنفيذي، بتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل في مختلف القطاعات بالشارع والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ورفع درجة الاستعداد في المزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الإشغالات، والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولًا بأول وعدم السماح بوجود تجمعات لمخلفات القمامة، وتسيير دوريات نظافة على مدار اليوم، مع إجراء الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.