شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. العيد على أرض الفيروز شكل تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها.. شهدت مراكز الشباب على مستوى الجمهورية إقبالا متزايدا خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد المترددين على الفعاليات والأنشطه نحو 4 ملايين و300 ألف مواطن..

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