شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول تنعى خالد شوقي شهيد الشهامة إثر وفاته بحادث احتراق سيارة بنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببالغ الحزن ينعى المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، البطل خالد محمد شوقي، الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بإصابته، بعد أن ضرب أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار والحرص على حياة الآخرين، مقدمًا روحه الطاهرة فداءً لسلامة زملائه والمواطنين المتواجدين بموقع حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين في منطقة العاشر من رمضان.



وتتقدم النقابة العامة للعاملين بالبترول، بخالص التعازي وأسمى معاني الاحترام والتقدير لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.



