شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال جزئي بالطبان الترابى بطريق إسنا- الأقصر الزراعي الغربي و"النقل" تتدخل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 04:47 م

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها عن حدوث انفصال جزئي مفاجئ محدود بالطبان الترابي بطريق إسنا / الأقصر الزراعي الغربي عند مدخل طريق أرمنت / الواحات وعلى الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة اتخاذ كافة إجراءات الصيانة العاجلة والطارئة وتأمين سلامة المرور في هذه المنطقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والوحدة المحلية بارمنت لتامين سلامة مستخدمي الطريق.

ودفع معدات الإصلاح وفرق الصيانة والتنسيق مع هندسة ري أرمنت للبدء في عملية الإصلاح الناتج عن حدوث دوائر انزلاق لجسر ترعة اصفون نتيجة أعمال التكريك.