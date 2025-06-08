شكرا لقرائتكم خبر عن تفويج الحجاج المتعجلين من منى إلى مكة بسلاسة تامة وسط إشراف مكثف والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد مهيب يعكس روح التنظيم والانضباط، بدأت بعثة حج القرعة في تفويج الحجاج المتعجلين من مشعر منى إلى مكة المكرمة بعد الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، وسط استعدادات مكثفة وجهود كبيرة لتيسير حركة الحجاج وضمان راحتهم وسلامتهم.

انطلقت أفواج الحجاج في مجموعات منتظمة وفق جدول زمني دقيق أعدته البعثة بالتنسيق مع السلطات السعودية، حيث تم توفير حافلات مكيفة ومجهزة بكل وسائل الراحة لنقل الحجاج المتعجلين إلى مقار إقامتهم في مكة، وذلك بعد أداء نسك رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والذي يتيح لهم التوجه إلى الحرم المكي لطواف الوداع ومغادرة المشاعر المقدسة.

وشهدت عمليات التفويج إشرافًا ميدانيًا مباشرًا من قيادات بعثة حج القرعة، التي كثفت من تواجدها بين الحجاج لمتابعة سير الحافلات والتأكد من الالتزام بخطط السير وتوجيه الحجاج إلى مواقع التجمع المحددة مسبقًا. كما حرصت البعثة على توفير فرق دعم فني لضمان التواصل الفعال وتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج خلال عملية الانتقال.

كما تم التأكيد على التنسيق مع السلطات السعودية لضمان الانسيابية المرورية وتأمين حركة الحجاج.

ويأتي ذلك في إطار الحرص الدائم من بعثة حج القرعة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير مناخ آمن وميسر يمكنهم من أداء المناسك في أجواء من الراحة والطمأنينة.