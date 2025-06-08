شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: تشغيل خط الربط مع السعودية بقدرة 1500 ميجا وات في 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في 30 يونيو الجاري بقدرة 1500 ميجا وات، موكدة أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المشروع بكامل قدرته 3 آلالف ميجا وات خلال النصف الثاني من 2025.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة خلال صيف 2025.

وأوضحت المصادر، أن المشروع يهدف إلى استغلال الاختلاف فى وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، موضحة أن هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط كهربائي عربى شامل فى المستقبل وفتح المجال لسوق عربية مشتركة فى مجال الكهرباء والطاقة، وهو مايؤدي إلى استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.

