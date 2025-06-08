شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "كلنا واحد".. وزارة الداخلية توزع سلع ومواد غذائية بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 12:49 م

استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزارة الداخلية تطلق قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات سلع غذائية بالمجان" على قاطنى المناطق الحضارية الجديدة (الأسمرات - أهالينا - المحروسة - روضة السيدة زينب - معاً - الخيالة)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما وفرت منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية اللحوم للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك بتخفضات كبيرة حيث شهدت هذه المنافذ إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء احتياجتهم من اللحوم بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل المبادرات الإنسانية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية بالمناطق الأولى بالرعاية.