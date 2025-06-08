شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد حلول الروح القدس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأحد أعيادها السيدية الكبرى، وهو عيد العنصرة أو ما يُعرف أيضًا بـ"عيد حلول الروح القدس"، والذي يوافق هذا العام اليوم الأحد 8 يونيو 2025. ويُعد هذا العيد ختامًا لموسم الأعياد الكبرى، ويقع بعد خمسين يومًا من عيد القيامة المجيد، ويُطلق عليه أيضًا اسم "عيد الخمسين".

يأتي هذا العيد بعد خمسين يومًا من عيد القيامة المجيد، أي في اليوم الذي يوافق حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام، وهم مجتمعون بنفس واحدة يصلون، كما يروي سفر أعمال الرسل. ولا يكون موعده ثابت في التقويم إذ يعتمد على موعد عيد القيامة والذي يتغير من عام لآخر فيقع دائما بين 10 مايو و13 يونيو.

ويعد عيد العنصرة رفاع صوم الرسل في الكنيسة، والذي يبدأ في اليوم التالي يوم الاثنين 9 يونيو الجاري، إذ يُختتم به زمن الخمسين المقدسة، ويدخل بعدها الشعب في صوم الرسل، استعدادًا لمواصلة رسالة الكنيسة في ضوء الروح القدس، تمامًا كما فعل التلاميذ في يوم الخمسين.