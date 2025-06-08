شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة البيطرية المصرية للهدي والأضاحي تتلقى رسالة شكر من السلطات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

تلقت البعثة البيطرية المصرية للهدي والأضاحي رسالة شكر وتقدير من سلطات المملكة العربية السعودية، لجهودها ودورها في إنجاح الموسم والتعاون المشترك في هذا الشأن.

وأعرب سعد الوابل، المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية والمدير التنفيذي لقطاع البرامج بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن تقديره وشكره العميق لـ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، وللبعثة البيطرية المصرية على ما تبذله من جهد متميز ومشرّف في إطار هذه الشعيرة المباركة.

أكد الوابل حرص المملكة على استمرار التعاون المثمر والبنّاء مع الجانب المصري، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية بمصر.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الموسع الذي عقده الوابل مع رؤساء بعثات الدول المشاركة في موسم الهدي والأضاحي لهذا العام 1446هـ / 2025م، والذي شارك فيه رئيس البعثة المصرية للهدي والأضاحي الدكتور صبري زينهم عكاشة، في إطار التعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في تنظيم شعيرة الهدي والأضاحي، وذلك بحضور نخبة من قيادات الجهات المعنية بالمملكة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي بعثات الدول المشاركة.

وخلال اللقاء، ألقى رئيس البعثة المصرية للهدي والأضاحي كلمة نقل فيها تحيات وشكر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، للقائمين على المشروع بالمملكة، حيث أشاد فيها بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم أعمال البعثة المصرية، وتيسير مهامها، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض عملها في الإشراف على شعائر الهدي والأضاحي.

وفي سياق متصل، وجّه الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رسالة تشجيعية لأعضاء البعثة، أشاد خلالها بروح المسؤولية والانضباط التي يتحلى بها الأطباء البيطريون المصريون، مؤكدًا أن ما يبذلونه من جهد يعكس الصورة المشرفة لمصر، ويؤكد على ريادة الهيئة في تقديم نموذج مشرّف في الإشراف البيطري على شعيرة عظيمة بحجم الهدي والأضاحي. كما أعرب عن ثقته الكاملة في قدرة البعثة على استكمال مهامها بكفاءة واقتدار حتى نهاية الموسم.

وكانت البعثة المصرية في المملكة العربية السعودية، قد ضمت 220 طبيبًا بيطريًا، تم اختيارهم بما لا يؤثر على انتظام سير العمل داخل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك في ضوء الاتفاقية المبرمة بين وزارة الزراعة المصرية والجهات المختصة بالمملكة، لمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المصريين العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية في الإشراف على عمليات الفحص والكشف على الأضاحي المخصصة لشعائر الهدي، بما يضمن مطابقتها للمعايير الصحية والشرعية.