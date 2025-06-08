شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: الخدمات المقدمة للحجاج المصريين نموذج في الاحتراف والتكامل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة خطابا رسميا إلى الشركة المسؤولة عم الخدمات المقدمة للحجاج المصريين، أعربت فيه عن بالغ شكرها وتقديرها للجهودها المتميزة وتعاونها المثمر خلال موسم الحج السياحي لعام 1446 هـ.

وأكدت الغرفة أن روح التكامل كانت وستظل حجر الأساس في تحقيق راحة الحجاج المصريين وتلبية احتياجاتهم، مشيرة إلى أن الترقية التي قدمتها الماسية للحجاج المصريين من برامج الحج الاقتصادي والتي جاءت على مرحلتين، تعكس دعمًا مباشرًا وفعّالًا للقطاع السياحي، وتُعد دليلاً على الالتزام بتقديم خدمات راقية ترقى لتطلعات الحجاج المصريين.

وأشادت الغرفة بالمستوى الرفيع من الاحترافية في خدمة حجاج السياحة والتعامل الراقي من طاقم الشركة، والاهتمام الفعلي بجودة الخدمات المقدمة، معتبرة أنها باتت شريكًا استراتيجيًا يُعتمد عليه لإنجاح موسم الحج عامًا بعد عام.

وفي إطار سعيها المستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تم ترقية استثنائية لـحوالي ألف من حجاج البرامج الاقتصادية المصريين واستضافتهم في الأبراج المخصصة للحج الفاخر بمشعر منى، وجاء ذلك دون تكليف الحجاج أو شركات السياحة أية مبالغ إضافية، لتحسين تجربة الحج وتوفير أعلى مستويات الراحة للحجاج المصريين.







