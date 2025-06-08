شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وفرت منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، اللحوم للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بتخفضات كبيرة، حيث شهدت هذه المنافذ إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء إحتياجتهم من اللحوم بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتفعيل المبادرات الإنسانية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية بالمناطق الأولى بالرعاية.

إقبال على منافذ أمان

منافذ أمان