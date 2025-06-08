أخبار مصر

منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور 1/3
  • منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور 2/3
  • منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأحد، 08 يونيو 2025 01:15 م

وفرت منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، اللحوم للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بتخفضات كبيرة، حيث شهدت هذه المنافذ إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء إحتياجتهم من اللحوم بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتفعيل المبادرات الإنسانية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية بالمناطق الأولى بالرعاية.

WhatsApp Image 2025-06-08 at 12.10.50 PM

إقبال على منافذ أمان

WhatsApp Image 2025-06-08 at 12.10.49 PM

منافذ أمان

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements